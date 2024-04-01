Карташева (Калинина) Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Калинина) Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1813

Отец: Калинин Никита Казак Перфильевич

Мать: Калинина Авдотья Васильева

Бракосочетание
08.02.1831

Муж: Карташев Иван Петров

м.19 ж.17
Рождение ребёнка
?.11.1834

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Рождение ребёнка
27.12.1836

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Рождение ребёнка
16.01.1842

Дочь: Павлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Рождение ребёнка
02.06.1844

Сын: Карташев Никифор Иванов

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Рождение ребёнка
02.11.1849

Сын: Карташев Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Карташев Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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