Карташева (Калинина) Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1813
Бракосочетание
08.02.1831
Муж: Карташев Иван Петров
м.19 ж.17
Рождение ребёнка
?.11.1834
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Рождение ребёнка
27.12.1836
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Рождение ребёнка
16.01.1842
Дочь: Павлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Рождение ребёнка
02.06.1844
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Рождение ребёнка
02.11.1849
Отец ребёнка: Карташев Иван Петров
Смерть
Неизвестно