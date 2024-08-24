Стенягина (Стенягина) Евдокия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1903
Дата смерти28.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1923
Дочь: (Стенягина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.11.1924
Дочь: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Стенягин Геннадий Ивановия
Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович
Смерть
28.11.1974
Похороны
Неизвестно