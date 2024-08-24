Стенягина (Стенягина) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенягина (Стенягина) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

28.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1923

Дочь: (Стенягина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.11.1924

Дочь: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Стенягин Геннадий Ивановия

Отец ребёнка: Стенягин Иван Павлович

Смерть
28.11.1974
Похороны
Неизвестно

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