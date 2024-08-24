Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Место рождения

д. Кенешево Лысковского района Горьковской области

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

27.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Стенягин Иван Павлович

Мать: Стенягина (Стенягина) Евдокия Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорычев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Егорычев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Егорычев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1953

Дочь: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Корягина (Егорычева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Дубова (Егорычева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич

Смерть
27.03.1961
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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