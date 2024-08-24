Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Место рожденияд. Кенешево Лысковского района Горьковской области
Дата рождения28.11.1924
Дата смерти27.03.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1950
Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Егорычев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1953
Дочь: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Корягина (Егорычева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Дубова (Егорычева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Егорычев Василий Николаевич
Смерть
27.03.1961
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно