Тарнавский Борис Григорьевич 23.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарнавский Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1948

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948

Отец: Тарнавский Григорий (Герш) Моисеевич

Мать: Тарнавская (Сысоева) Нина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.2020

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