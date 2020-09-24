Тарнавский Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1948
Дата смерти24.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.2020