Фесюн Мария Омельяновна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фесюн Мария Омельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Омельян

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1782

Муж: Фесюн Федор Степанович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Фесюн Иван Федорович

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Супрун (Фесюн) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Бухомет (Фесюн) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кириченко (Фесюн) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Фесюн Парфен Федорович

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Рождение ребёнка
21.06.1800

Дочь: (Фесюн) Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Фесюн) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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