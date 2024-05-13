Фесюн Мария Омельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Омельян
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фесюн Иван Федорович
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Супрун (Фесюн) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Бухомет (Фесюн) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кириченко (Фесюн) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1800
Дочь: (Фесюн) Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Фесюн) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Фесюн Федор Степанович
Смерть
Неизвестно