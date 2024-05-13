Супрун (Фесюн) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Фесюн Федор Степанович
Мать: Фесюн Мария Омельяновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Супрун) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Рождение ребёнка
18.09.1814
Дочь: (Супрун) Вера Павловна
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Супрун) Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Супрун) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович
Смерть
Неизвестно