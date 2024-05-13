Супрун (Фесюн) Екатерина Федоровна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун (Фесюн) Екатерина Федоровна

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Фесюн Федор Степанович

Мать: Фесюн Мария Омельяновна

Митченки, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1803

Муж: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Супрун Максим Павлович

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Супрун) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1814

Дочь: (Супрун) Вера Павловна

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Супрун Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Супрун) Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Супрун) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Супрун Павел Семенович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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