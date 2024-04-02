Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Богаченко Нина Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Вареник Александр Антонович

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
13.10.1940

Дочь: Неизвестно Людмила Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Князева Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареник Неизвестно Антонович

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареник Антон Никифорович

Смерть
11.05.1977
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