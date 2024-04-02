Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1910
Дата смерти11.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Богаченко Нина Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Вареник Александр Антонович
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
13.10.1940
Дочь: Неизвестно Людмила Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Князева Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареник Неизвестно Антонович
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1977