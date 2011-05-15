Неизвестно Людмила Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Людмила Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1940

Дата смерти

15.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1940

Отец: Вареник Антон Никифорович

Мать: Вареник Лидия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глеба Неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Глеба Николай Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глеба Николай Неизвестно

Смерть
15.05.2011
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