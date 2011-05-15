Неизвестно Людмила Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1940
Дата смерти15.05.2011
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глеба Неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Глеба Николай Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2011