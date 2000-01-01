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Донских Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Донских Федор

Мать: Донских Анна Демьяновна

Смерть
1984
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