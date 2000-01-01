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Донских Иван Федорович
Донских Иван Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Донских Федор
Мать
Донских (Жигарева) Анна Демьяновна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Донских Федор
Мать:
Донских Анна Демьяновна
Смерть
1984
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