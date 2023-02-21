Донских Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донских Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Донских Иван Федорович

Мать ребёнка: Донских Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Донских Владимир Федорович

Мать ребёнка: Донских Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских Ирина

Мать ребёнка: Донских Анна Демьяновна

Смерть
Неизвестно