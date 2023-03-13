Цыбинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбинъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Цыбинъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Цыбинъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Цыбинъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

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