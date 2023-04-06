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Цыбинъ Петръ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Цыбинъ Степанъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Цыбинъ Иванъ

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гаврилова Катерина

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Цыбинъ Андрей

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Цыбинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Цыбинъ Семенъ

Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Настасья Фокеева

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