Цыбинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Цыбинъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Цыбинъ Иванъ
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гаврилова Катерина
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Цыбинъ Андрей
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Цыбинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Цыбинъ Семенъ
Мать ребёнка: Цыбина Настасья Фокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Настасья Фокеева