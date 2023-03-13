Цыбина Настасья Фокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина Настасья Фокеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Цыбинъ Иванъ

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гаврилова Катерина

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Цыбинъ Андрей

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Цыбинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Цыбинъ Семенъ

Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбинъ Петръ

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