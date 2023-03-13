Цыбина Настасья Фокеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Цыбинъ Иванъ
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гаврилова Катерина
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Цыбинъ Андрей
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Цыбинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Цыбинъ Семенъ
Отец ребёнка: Цыбинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбинъ Петръ