Цыбинъ Никита
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Цыбинъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Цыбинъ Федоръ
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Цыбинъ Сергей
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Василиса Вавилова