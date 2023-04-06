Цыбинъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбинъ Никита

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Цыбинъ Степанъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Цыбинъ Федоръ

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Цыбинъ Сергей

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Вавилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Василиса Вавилова

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