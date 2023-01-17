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Корабейников Иван Петров

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

24.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1823 г.р.

Мать

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1848

Отец: Корабейников Петр Григорьев

Мать: Корабейникова Авдотья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
24.06.1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: села Купавны мастеровой Петр Григорьев Корабейников и законная жена его Авдотья Михайлова. Восприемники: села Купавны мастеровой Алексей Михайлов Козаков и оного же села мастеровая дочь деви... Показать все
Смерть
Неизвестно
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