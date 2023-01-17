Корабейников Иван Петров
Место рождения
Дата рождения24.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1848
Крещение
24.06.1848
Родители: села Купавны мастеровой Петр Григорьев Корабейников и законная жена его Авдотья Михайлова. Восприемники: села Купавны мастеровой Алексей Михайлов Козаков и оного же села мастеровая дочь деви... Показать все
Смерть
Неизвестно