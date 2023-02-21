Корабейников Петр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1847
По жениху: Артемий и Василий Григорьев Корабейниковы и Федот Федоров Гладков
Рождение ребёнка
24.06.1848
Мать ребёнка: Корабейникова Авдотья Михайлова
Смерть
Неизвестно