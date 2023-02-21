Корабейников Петр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабейников Петр Григорьев

Корабейников Петр Григорьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Корабейникова Авдотья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
По жениху: Артемий и Василий Григорьев Корабейниковы и Федот Федоров Гладков
Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Корабейников Иван Петров

Мать ребёнка: Корабейникова Авдотья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close