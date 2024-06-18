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Кожевина Акилина Дмитриевна

Место рождения

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Кожевин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кожевин Иван Игнатьевич

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные того же села крестьянин Ларион Терентьев Скутин и крестьянская дочь девица Анна Дмитриевна Скутина
Рождение ребёнка
27.04.1887

Дочь: Лыжина (Кожевина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кожевин Иван Игнатьевич

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные того же села крестьянский сын Тимофей Антонов Кожевин и крестьянская дочь девица Параскева Ларионова Скутина
Смерть
Неизвестно

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