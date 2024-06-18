Кожевина Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1886
Отец ребёнка: Кожевин Иван Игнатьевич
Крестные того же села крестьянин Ларион Терентьев Скутин и крестьянская дочь девица Анна Дмитриевна Скутина
Рождение ребёнка
27.04.1887
Дочь: Лыжина (Кожевина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кожевин Иван Игнатьевич
Крестные того же села крестьянский сын Тимофей Антонов Кожевин и крестьянская дочь девица Параскева Ларионова Скутина
Смерть
Неизвестно