Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Александровна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно