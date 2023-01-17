Рахманкул Бакиев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти26.11.1835 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Бакы Ярмиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хайбулла Рахманкулов
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
16.08.1831 ст.
Мать ребёнка: Хабиба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабиба
Смерть
26.11.1835 ст.