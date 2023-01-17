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Рахманкул Бакиев

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768

Дата смерти

26.11.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Бакы Ярмиев

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Рахметулла Рахманкулов

Мать ребёнка: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хайбулла Рахманкулов

Мать ребёнка: Хабиба

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1831 ст.

Сын: Нигматулла Рахманкулов

Мать ребёнка: Хабиба

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабиба

Смерть
26.11.1835 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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