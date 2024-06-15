Некрасова Анна Яковлевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Анна Яковлевна

Некрасова Анна Яковлевна

Место рождения

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1850

Дочь: (Некрасова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1852

Сын: Некрасов Нил Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1853

Сын: Некрасов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.