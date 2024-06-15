Некрасова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1850
Дочь: (Некрасова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1852
Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1853
Сын: Некрасов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно