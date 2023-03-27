Jajatz (Sabochin) Anna
Место рожденияAustria
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Jajatz, Jr John
Отец ребёнка: Jajatz John
Иммиграция
1888
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Jajatz) Marie
Отец ребёнка: Jajatz John
Рождение ребёнка
08.01.1894
Дочь: Oranovsky (Jajatz) Julia B
Отец ребёнка: Jajatz John
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Auroroff (Jajatz) Susanna V
Отец ребёнка: Jajatz John
Рождение ребёнка
29.01.1898
Дочь: Schipchik (Jajatz) Elizabeth
Отец ребёнка: Jajatz John
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Repaske (Jajatz) Irene
Отец ребёнка: Jajatz John
Место жительства
1910
Место жительства
1910
Место жительства
1920