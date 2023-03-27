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Jajatz (Sabochin) Anna

Место рождения

Austria

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1884 г.р.
Около 1891 г.р.
1894 г.р.
1895 г.р.
1898 г.р.
1900 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Jajatz, Jr John

Отец ребёнка: Jajatz John

Иммиграция
1888
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Jajatz) Marie

Отец ребёнка: Jajatz John

Рождение ребёнка
08.01.1894

Дочь: Oranovsky (Jajatz) Julia B

Отец ребёнка: Jajatz John

Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Auroroff (Jajatz) Susanna V

Отец ребёнка: Jajatz John

Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Schipchik (Jajatz) Elizabeth

Отец ребёнка: Jajatz John

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Repaske (Jajatz) Irene

Отец ребёнка: Jajatz John

Место жительства
1910
Место жительства
1910
Место жительства
1920

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