Auroroff (Jajatz) Susanna V
Место рожденияКливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
Дата рождения13.01.1895
Дата смерти06.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1895
Отец: Jajatz John
Мать: Jajatz Anna
Кливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
Место жительства
1910
Cleveland Ward 7, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1910
Бракосочетание
21.01.1921
Кливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
The ceremony was performed by the Rev. A.S. Lisenkovsky
Гражданство
1926
Место жительства
1930
Моррис Тауншип, Клирфилд Каунти, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки
Место жительства
1935
Cleveland, Ohio 44129, USA
Место жительства
1940
Моррис Тауншип, Клирфилд Каунти, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки
Иммиграция
Неизвестно
Pennsylvania, USA
Смерть
06.09.1992
Parma, Ohio, United States
Похороны
Неизвестно
Парма, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки