Auroroff (Jajatz) Susanna V — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAuroroff (Jajatz) Susanna V

Auroroff (Jajatz) Susanna V

avatar

Место рождения

Кливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки

Дата рождения

13.01.1895

Дата смерти

06.09.1992

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1895

Отец: Jajatz John

Мать: Jajatz Anna

Кливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
Место жительства
1910
Cleveland Ward 7, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1910
Бракосочетание
21.01.1921

Муж: Авроров Константин Александрович

Кливленд, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
The ceremony was performed by the Rev. A.S. Lisenkovsky
Гражданство
1926
Место жительства
1930
Моррис Тауншип, Клирфилд Каунти, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки
Место жительства
1935
Cleveland, Ohio 44129, USA
Место жительства
1940
Моррис Тауншип, Клирфилд Каунти, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки
Иммиграция
Неизвестно
Pennsylvania, USA
Смерть
06.09.1992
Parma, Ohio, United States
Похороны
Неизвестно
Парма, Кайахога, Огайо, Соединенные Штаты Америки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close