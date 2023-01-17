Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Петр Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно