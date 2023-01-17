Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Петр Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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