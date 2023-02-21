Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно