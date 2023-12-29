Ясаулов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1689 по 1696 ст.
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1689 по 1696 ст.
Отец: Ясаулов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Мать ребёнка: Ясаулова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Дочь: (Ясаулова) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Ясаулова Ирина Никифорова
Смерть
1747