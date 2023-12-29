Ясаулов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаулов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1689 по 1696 ст.

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1689 по 1696 ст.

Отец: Ясаулов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясаулова Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Ясаулов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ясаулова Ирина Никифорова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Дочь: (Ясаулова) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Ясаулова Ирина Никифорова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
1747

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