Ясаулова Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаулова Ирина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690 ст.

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1689 по 1696 г.р.

Дети

Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1690 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Ясаулов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ясаулов Петр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Дочь: (Ясаулова) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Ясаулов Петр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
До 1763
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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