Ясаулова Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690 ст.
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Отец ребёнка: Ясаулов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Дочь: (Ясаулова) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Ясаулов Петр Андреевич
Смерть
До 1763