Мигалова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1905
Дата смерти18.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
08.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1990
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище, Березовский, Свердловской области