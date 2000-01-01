Мигалова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигалова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1905

Дата смерти

18.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Афанасий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигалов Афанасий Фёдорович

Смерть
18.02.1990
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище, Березовский, Свердловской области
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