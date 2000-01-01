Мигалов Афанасий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Мигалов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
08.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мигалова Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно