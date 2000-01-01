Мигалов Афанасий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигалов Афанасий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мигалов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигалова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигалова Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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