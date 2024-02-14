Тажиров Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажиров Сафиулла

Место рождения

с.Ст. Мочалей,Пильненский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тажиров Зиннатулла

Мать: Хадичя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Военная награда
Неизвестно
Тажиров Сафи Зиннетович В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Ст. Мочалей Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека... Показать все
Смерть
Неизвестно

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