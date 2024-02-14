Тажиров Сафиулла
Место рожденияс.Ст. Мочалей,Пильненский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Тажиров Зиннатулла
Мать: Хадичя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сания
Военная награда
Неизвестно
Тажиров Сафи рядовой В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Ст. Мочалей Место призыва Уразовский РВК, Горьковская обл., Уразовский р-н Воинская часть 1111 сп 330 сд 2 БелФ ( 1111 сп, 330 сд, 2 БелФ ) Дата поступления на службу 15.08.1941 Кто наградил 1111 сп ( 1111 сп, 330 сд, 2 БелФ ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Даты подвига 13.08.1944
Тажиров Сафи Зиннетович В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Ст. Мочалей Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека... Показать все
Смерть
Неизвестно