Хадичя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тажиров Зиннатулла
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тажиров Сафиулла
Отец ребёнка: Тажиров Зиннатулла
Рождение ребёнка
16.04.1913
Сын: Тажеров Фазулла
Отец ребёнка: Тажиров Зиннатулла
Смерть
Неизвестно