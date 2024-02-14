Хадичя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадичя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тажиров Зиннатулла

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тажиров Сафиулла

Отец ребёнка: Тажиров Зиннатулла

Рождение ребёнка
16.04.1913

Сын: Тажеров Фазулла

Отец ребёнка: Тажиров Зиннатулла

Смерть
Неизвестно

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