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Шайдуров Федос Иванович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шайдуров Иван

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шайдуров Зиновий Федосович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шайдуров Степан Федосович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шайдуров Игнатий Федосович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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