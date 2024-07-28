Шайдуров Федос Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Шайдуров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шайдуров Зиновий Федосович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шайдуров Степан Федосович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шайдуров Игнатий Федосович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно