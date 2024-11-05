Егоров Фёдор Никитич
Место рождения
Дата рождения15.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894 ст.
Отец: Егоров Никита
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/34f9352c-ec6a-4584-9f26-8b3acb6b7fd9/216
Бракосочетание
20.04.1914
https://yandex.ru/archive/catalog/34f9352c-ec6a-4584-9f26-8b3acb6b7fd9/216?snippet=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+-+%D0%B8+-+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.
Мать ребёнка: Егорова (Егорова) Прасковья Климентьевна
https://yandex.ru/archive/catalog/377097a8-4a51-4eb1-a87a-9e47684ca7ec/54?snippet=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%2C+%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1921
Сын: Егоров Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Егорова (Егорова) Прасковья Климентьевна
Смерть
Неизвестно