Шипицын Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шипицын Егор Савельевич
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шипицын Василий Федорович
Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Федора Ефимовна
Образование
Неизвестно
Сельское училище с. Такмык
Смерть
Неизвестно