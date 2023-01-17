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Шипицын Федор Егорович

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шипицын Егор Савельевич

Мать: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Василий Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Яков Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Федора Ефимовна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Федора Ефимовна

Образование
Неизвестно
Сельское училище с. Такмык
Смерть
Неизвестно
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