Шипицына Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Федора Ефимовна

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Место рождения

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шипицын Федор Егорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Василий Федорович

Отец ребёнка: Шипицын Федор Егорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Яков Федорович

Отец ребёнка: Шипицын Федор Егорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Федор Егорович

Смерть
Неизвестно
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