Евграшенко (Кашаева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшенко (Кашаева) Нина Михайловна

Место рождения

Волосунино, Шатура, Московская область

Дата рождения

10.05.1956

Дата смерти

16.10.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1956

Отец: Кашаев Михаил

Мать: не указана

Волосунино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2020
Причина смерти: Рак лёгких (курильщица)
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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