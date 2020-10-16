Евграшенко (Кашаева) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1956
Дата смерти16.10.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1956
Отец: Кашаев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2020
Причина смерти: Рак лёгких (курильщица)
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва