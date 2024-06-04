Плохотников Макар Мокеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Плохотников Григорий Макаров
Мать ребёнка: Плохотникова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Плохотников Игнатий Макаров
Мать ребёнка: Плохотникова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Плохотников Михаил Макаров
Мать ребёнка: Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова
Смерть
После 1834