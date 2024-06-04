Плохотников Макар Мокеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотников Макар Мокеев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Плохотников Мокей Мартьянов

Мать: Плохотникова Афимья Васильева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Настасья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Плохотников Григорий Макаров

Мать ребёнка: Плохотникова Настасья Иванова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Плохотников Игнатий Макаров

Мать ребёнка: Плохотникова Настасья Иванова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Плохотников Михаил Макаров

Мать ребёнка: Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834

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