Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Плохотников Михаил Макаров
Отец ребёнка: Плохотников Макар Мокеев
Смерть
После 1816