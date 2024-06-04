Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова (Чувасова) Анна Семенова

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Макар Мокеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Плохотников Михаил Макаров

Отец ребёнка: Плохотников Макар Мокеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1816

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