Плохотников Игнатий Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотников Игнатий Макаров

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Плохотников Макар Мокеев

Мать: Плохотникова Настасья Иванова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Степанида

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Плохотников Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Плохотникова) Аграфена Игнатьева

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Плохотников Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Плохотникова) Авдотья Игнатьева

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Плохотников Николай Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Плохотников Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Плохотников Афонасий Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Плохотников Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Плохотникова Степанида

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1839

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