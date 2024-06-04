Плохотников Игнатий Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохотникова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Плохотников Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Плохотникова) Аграфена Игнатьева
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Плохотников Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Плохотникова) Авдотья Игнатьева
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Плохотников Николай Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Плохотников Алексей Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Плохотников Афонасий Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Плохотников Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Плохотникова Степанида
Смерть
После 1839