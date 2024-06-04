Плохотникова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Игнатий Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Плохотников Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Плохотникова) Аграфена Игнатьева

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Плохотников Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Плохотникова) Авдотья Игнатьева

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Плохотников Николай Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Плохотников Алексей Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Плохотников Афонасий Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Плохотников Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834

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