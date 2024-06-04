Плохотникова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Плохотников Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Плохотникова) Аграфена Игнатьева
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Плохотников Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Плохотникова) Авдотья Игнатьева
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Плохотников Николай Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Плохотников Алексей Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Плохотников Афонасий Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Плохотников Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Плохотников Игнатий Макаров
Смерть
После 1834