Попова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Авдотья

Попова Авдотья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Прохоровна

Отец ребёнка: Попов Popoff Прохор Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Popoff Яков Прохорович

Отец ребёнка: Попов Popoff Прохор Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Попов Popoff Прохор Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close