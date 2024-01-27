Попов Popoff Прохор Тимофеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Попов Popoff Тимофей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Прохоровна
Мать ребёнка: Попова Авдотья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Попов Popoff Яков Прохорович
Мать ребёнка: Попова Авдотья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Попова Авдотья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно