Попов Popoff Прохор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Popoff Прохор Тимофеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Попов Popoff Тимофей Иванович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Прохоровна

Мать ребёнка: Попова Авдотья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Popoff Яков Прохорович

Мать ребёнка: Попова Авдотья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Попова Авдотья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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