Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Иван Игнатьев
Мать: Агриппина Максимова
ИВ-1738 Мавра 2=1736 ИВ-1739 Мавра 2=1737 ИВ-1740 Мавра 4=1736 ИВ-1741 Мавра 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Мавра 8=1736 ИВ-1746 Мавра 19=1727 ИВ-1747 Мавра 19=1728 ИВ-1748 Мавра 20=1728 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно