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Мавра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Иван Игнатьев

Мать: Агриппина Максимова

ИВ-1738 Мавра 2=1736 ИВ-1739 Мавра 2=1737 ИВ-1740 Мавра 4=1736 ИВ-1741 Мавра 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Мавра 8=1736 ИВ-1746 Мавра 19=1727 ИВ-1747 Мавра 19=1728 ИВ-1748 Мавра 20=1728 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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