Махина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1876
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Махин Александр Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно