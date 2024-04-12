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Иван Петров

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Дмитриев

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1845 Симеон 29/30.01.1845 Той же волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена Наталья Петрова, оба православного вероисповедания ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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