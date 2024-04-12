Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Петр Дмитриев
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1845 Симеон 29/30.01.1845 Той же волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена Наталья Петрова, оба православного вероисповедания ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно