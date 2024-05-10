Ришес Моисей Ицкович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ришес Моисей Ицкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ришес Ицко

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке. | В генеалогическом древе на MyHeritage годом рождения указан 1894 (https://www.myheritage.com/site-family-tree-434402931/богуславские?lang=RU&rootIndivudalI... Показать все
Место жительства
Неизвестно
г. Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.03.1918

Жена: Ришес (Флеер) Генриетта Львовна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1956
Дата смерти взята из генеалогического древа на MyHeritage - https://www.myheritage.com/site-family-tree-434402931/богуславские?lang=RU&rootIndivudalID=1500040

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