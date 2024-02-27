Ришес Ицко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ришес Ицко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лемельс Хана Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ришес Моисей Ицкович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке. В генеалогическом древе на MyHeritage годом рождения указан 1894 (https://www.myheritage.com/site-family-tree-434402931/богуславские?lang=RU&rootIndivudalID=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
г. Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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