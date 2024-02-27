Ришес Ицко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лемельс Хана Ицковна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ришес Моисей Ицкович
Дата рождения вычислена из записи о браке. В генеалогическом древе на MyHeritage годом рождения указан 1894 (https://www.myheritage.com/site-family-tree-434402931/богуславские?lang=RU&rootIndivudalID=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
г. Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно