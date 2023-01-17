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Лаптев Михаил Григорьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Лаптев Григорий Семенов

Мать: Лаптева Ирина Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1855

Жена: Лаптева Варвара Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лаптев Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Лаптева Варвара Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лаптев Илья Михайлов

Мать ребёнка: Лаптева Варвара Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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