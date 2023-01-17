Лаптев Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Лаптев Григорий Семенов
Мать: Лаптева Ирина Григорьева
Бракосочетание
До 1855
Жена: Лаптева Варвара Карпова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Лаптева Варвара Карпова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лаптев Илья Михайлов
Мать ребёнка: Лаптева Варвара Карпова
Смерть
После 1858