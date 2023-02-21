Лаптева Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1822 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Лаптева Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
28.07.1824 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Лаптева Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Лаптева Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Лаптева Соломония Григорьева
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов
Смерть
После 1858