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Лаптева Ирина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1822 ст.

Сын: Лаптев Никита Григорьев

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Лаптева Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.07.1824 ст.

Сын: Лаптев Никанор Григорьев

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Лаптев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Лаптева Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Лаптева Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Лаптев Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.

Сын: Лаптев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Лаптева Соломония Григорьева

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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