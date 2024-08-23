Серебрякова (Худякова) Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Худякова) Ксенья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Худяков Иван Васильевич

Мать: Худякова (Половодова) Зиновия Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Вахромей Иванович

Бракосочетание
Около 1792

Муж: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна

Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
1796

Сын: Серебряков Андреян Вахромеевич

Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Серебряков Федор Вахромеевич

Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Серебряков Симан (Семен) Вахромеевич

Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Торопова (Серебрякова) Наталья Вахромеевна

Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50л
Смерть
Неизвестно

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