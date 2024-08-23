Серебрякова (Худякова) Ксенья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1773
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1792
Муж: не указан
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна
Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
1796
Сын: Серебряков Андреян Вахромеевич
Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Серебряков Федор Вахромеевич
Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Серебряков Симан (Семен) Вахромеевич
Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович
ГАСО, 24-25-330-49об
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Торопова (Серебрякова) Наталья Вахромеевна
Отец ребёнка: Серебряков Вахромей Иванович
ГАСО, 24-25-330-50л
Смерть
Неизвестно