Андреевская Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Праскева Сергеевна
Отец ребёнка: Андреевский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Андреевский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Андреевский Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно