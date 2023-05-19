Андреевская Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевская Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Праскева Сергеевна

Отец ребёнка: Андреевский Сергей Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Андреевский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Андреевский Сергей Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреевский Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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